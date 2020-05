Calabria, terzo giorno no nuovi contagi

(ANSA) – CATANZARO, 30 MAG – Per il terzo giorno consecutivo la Calabria non registra alcun nuovo contagiato al Coronavirus.

Il trend nella regione, dunque, continua a mantenersi positivo.

Lo riferisce il Bollettino diramato dalla Regione.

“In Calabria, ad oggi – si aggiunge – sono stati effettuati 67.075 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono state, complessivamente, sono state 1.158 e quelle negative 65.917. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 21 in reparto; uno in rianimazione; quattro in isolamento domiciliare, 158 guariti e 33 deceduti; Cosenza: due in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 339 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 21 in isolamento domiciliare, 235 guariti e 19 deceduti; Crotone: 4 in isolamento domiciliare, 107 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte