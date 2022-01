Calano a 14mila i nuovi casi, ma ancora 40 morti

Condividi l'articolo

Calano rispetto agli ultimi giorni i nuovi casi in Emilia-Romagna, ma con meno tamponi come sempre nei week-end, aumentano i ricoverati nei reparti Covid e pure il numero di morti conteggiato nel bollettino quotidiano della pandemia. I nuovi positivi sono 14.719 su 35.301 tamponi. I pazienti nelle terapie intensive sono 148 (-4), il 62,2% non vaccinati. Negli altri reparti Covid sono 2.625 (+83), età media 69,7 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 376.703 (+8.175), il 99,3% in isolamento a casa con sintomi lievi, mentre i guariti sono 6.504. I decessi sono 40, dai 56 ai 106 anni. (ANSA).



