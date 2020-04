Calano ancora i malati e i ricoveri in E-R Meno 141 i casi attivi, ma altri 40 morti in regione

Sono 25.177 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 263 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni sono 364 (9.803 in totale) mentre i test hanno raggiunto quota 176.865 (+4.276). Ancora in calo i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -141 rispetto a ieri (11.862 contro 12.003).

Le persone in isolamento a casa sono 8.288, 96 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 226 (-2), e diminuiscono anche anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-47). Ma sono 40 i nuovi decessi, 19 uomini e 21 donne.

Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.512. Le morti riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 4 Reggio Emilia, 3 Modena, 7 Bologna, 1 Ferrara, 2 ciascuno a Ravenna e Forlì-Cesena, 5 nel Riminese. Ansa