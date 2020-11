Calciatore ucciso: ergastolo e isolamento al killer

(ANSA) – MILANO, 18 NOV – La Corte d’Assise d’appello di

Milano ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno di sei

mesi Raffale Rullo, mentre ha confermato il carcere a vita per

la madre Antonietta Biancaniello, entrambi accusati

dell’omicidio dell’ex calciatore Andrea La Rosa, avvenuto nel

novembre 2017. I giudici hanno accolto la richiesta di inasprire

avanzata dal pm Maura Ripamonti, oggi applicata come pg, solo

per l’uomo. I due rispondono di omicidio aggravato da

premeditazione e crudeltà, occultamento e soppressione del

cadavere dell’ex calciatore del Brugherio ed anche del tentato

omicidio della moglie di Rullo, Valentina Angotti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte