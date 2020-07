Calcio: 2-0 al Napoli, Inter torna seconda

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – L’Inter batte il Napoli 2-0 in uno

degli anticipi della 37/a giornata del campionato di serie A e

scavalca l’Atalanta al secondo posto in classifica. Nerazzurri

in vantaggio dopo 11 minuti con D’Ambrosio. Il Napoli prova a

reagire e si rende pericoloso con Insigne e Zielinski. Nella

ripresa una prodezza di Lautaro (che festeggia polemico con chi

parla troppo del suo futuro) permettono alla squadra di Conte di

superare il Napoli e di arrivare con un punto di vantaggio allo

scontro diretto di sabato con l’Atalanta, con la Lazio non

ancora fuori dai giochi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte