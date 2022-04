Calcio: 2-1 ad Ajax, Psv Eindhoven vince Coppa d’Olanda

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Il Psv Eindhoven ha vinto la Coppa

d’Olanda battendo l’Ajax per 2-1 nella finale giocata al ‘de

Kuip’ di Rotterdam. Proprio la squadra di Ten Hag aveva chiuso

in vantaggio il primo tempo con un gol del ‘gioiello’

Gravenberch al 23′ pt. A inizio ripresa le reti di Gutierrez (3′

st) e Gakpo (5′ st) hanno ribaltato la situazione a favore del

Psv. I biancorossi di Amsterdam recriminano per le due reti

annullate dall’arbitro dopo ‘consulto’ al Var. (ANSA).





