Calcio: 5 gol in 55′, Liverpool umilia United a Old Trafford

(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Cinque gol in cinquantacinque minuti,

una tripletta di Salah, e il Liverpool umilia il Manchester

United all’Old Trafford. E’ l’inatteso epilogo del big match

della nona giornata di Premier League. Subito in gol al 5′ con

Naby Keita, al 13′ e’ arrivato il raddoppio di Diogo Jota. Poi,

si e’ scatenato Salah, in gol al 38′, al 5′ di recupero e al 5′

del secondo tempo. Cristiano Ronaldo si e’ visto annullare un

gol con la Var, quando lo United gia’ perdeva 5-0, a completare

la giornata disastrosa l’espulsione di Pogba.

Il Liverpool avvicina il Chelsea primo a 22 punti, e ora la

distanza e’ di una sola lunghezza. Per Solskjaer tornano

d’attualita’ le voci di esonero e tra i candidati alla panchina

dello United si fanno i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane.

(ANSA).



