Calcio: a Zurigo campioni ’82 commemorano Paolo Rossi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ZURIGO, 08 DIC – Esattamente un anno dopo che il

mondo del calcio ha pianto la morte di Paolo Rossi, il Museo

della Fifa di Zurigo, insieme alla vedova Federica

Cappelletti-Rossi, alcuni dei suoi compagni della squadra

vincitrice dei Mondiali di Spagna 1982, e altri ospiti tra i

quali funzionari e tifosi, onoreranno domani l’eredità di Paolo,

leggenda del calcio italiano.

Fra le iniziative legate all’evento ci sarà l’annuncio della

collaborazione con la mostra “Un Ragazzo d’Oro”. Inoltre

saranno consegnati ufficialmente al Museo della Fifa vari

oggetti per l’esposizione permanente.

Per i campioni del mondo del 1982 presenti a Zurigo sarà creato

un momento speciale. I giocatori rivedranno la Coppa del Mondo

originale e potranno prenderla in mano dopo quasi 40 anni dalla

indimenticabile notte di Madrid. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte