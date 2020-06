Calcio: accordo Bologna-Fincantieri per restyling stadio

Il Bologna ha raggiunto un accordo con Fincantieri per la realizzazione del restyling dello stadio. Lo ha annunciato la società. La partnership è con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, “per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Renato Dall’Ara”.

Era questo l’anello mancante che il Bologna attendeva per poi portare le carte in Comune, partner dell’operazione, per presentare, l’atto di indirizzo e la manifestazione di interesse, necessari per dare il via all’iter del restyling.

