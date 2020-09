Calcio: Agnelli, tra settori più colpiti dalla pandemia

(ANSA) – TORINO, 22 SET – “Il Covid-19 ha avuto un impatto

terribile in tutto il mondo. Il nostro settore industriale è

stato, ed è tuttora, tra quelli che hanno subito maggiormente

l’impatto della crisi, da ogni punto di vista”. Lo afferma il

presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in un passaggio della

lettera agli azionisti pubblicata questa sera sul sito del club.

“Se questa stagione, una delle più difficili nella storia

dello sport, ha avuto il suo completamento – aggiunge Agnelli –

è solo grazie al lavoro e alla collaborazione tra tutti gli

stakeholders, i Governi centrali e locali, la UEFA, l’ECA, le

Federazioni, le Leghe ed i Club da un lato, gli sponsor e i

broadcaster dall’altro, i quali hanno lavorato incessantemente

nei mesi primaverili per individuare tutte le opportune

soluzioni per completare la stagione 2019/20 e iniziare la

stagione 2020/21. Ultimi ma non ultimi i giocatori, chiamati a

una nuova preparazione e a giocare in condizioni surreali per

riportare speranza e gioia a chi fa del nostro sport il più

bello sport del mondo: i tifosi”. (ANSA).



