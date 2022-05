Calcio: al via Europei U.17, per Italia c’è la Germania

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Domani la Nazionale Under 17 farà il

suo esordio agli Europei di categoria con i pari età della

Germania. La partita, che si disputerà nello Stadio Municipale

di Ness Ziona, a pochi km da Tel Aviv, sarà trasmessa in diretta

da Rai Sport HD (canale 58 DT) a partire dalle 16.30 (ora

italiana). “Una partenza con un match che ha scritto una delle

più belle pagine del calcio internazionale – ha avuto modo di

dichiarare Bernardo Corradi a margine della conferenza stampa

tenuta questa mattina a Tel Aviv – il cui esito può significare

molto per il nostro cammino. Partire bene in manifestazioni di

questo livello – continua il tecnico Azzurro -, significa essere

a metà dell’opera, almeno per quel che riguarda la fase a

gironi. Come per tutto il percorso compiuto sinora nelle

qualificazioni, affronteremo i tedeschi a viso aperto cercando

di imporre il nostro gioco”.

Gli Azzurrini sono inseriti nel gruppo A e, dopo la Germania,

dovranno vedersela con i padroni di casa di Israele e

Lussemburgo: le prime due classificate, staccheranno il pass per

i quarti di finale e si incroceranno con le prime due del gruppo

B dove sono presenti Francia ed Olanda, attuale campione in

carica.

La particolarità di questa gara ha pochi precedenti. Sono tre

gli Azzurrini che giocano in Germania: i due centrali difensivi,

Fabio Chiarodia, giocatore delle giovanili del Werder Brema con

cui ha esordito in prima squadra e Filippo Mane, quest’ultimo

compagno di squadra di Vincenzo Onofrietti nelle giovanili del

Dortmund. Fabio e Vincenzo nascono in Germania (il primo a

Oldenburg da genitori italiani; il secondo ad Arnsberg, padre

italiano e madre portoghese) mentre Filippo nasce a Magenta

(padre senegalese e madre italiana) e, dopo un trascorso nelle

giovanili della Sampdoria, si è trasferito quest’anno nella

squadra tedesca dove gioca tra la Under 17 e la 19. (ANSA).



—

