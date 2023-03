Calcio: al via il campionato di eSerie C, numeri in crescita

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Calcio d’inizio alla nuova edizione

della eSerie C 2023, il campionato di calcio virtuale presentato

a City Life a Milano. Sono i numeri a testimoniare il boom di

questo fenomeno, cresciuto di oltre il 200% in termini di

adesioni: il campionato di eSerieC, nato dall’accordo tra Lega

Pro e WeArena, passa infatti dai 250 ragazzi del 2022 ai 750

della stagione che inizierà il 4 aprile, per poi concludersi a

Ferrara con le finali del 10 giugno.

Dalle 20 squadre si passa alle 32 di questo campionato, con

una forte sottolineatura della valenza territoriale dei

giocatori in rappresentanza dei team. Per rappresentare una

squadra nel campionato di eSerie C, uno dei criteri dovrà

infatti essere la residenza dei player nel territorio di

rappresentanza del club. Un concetto ripreso anche dalla volontà

di creare processi di selezione ed eventi durante l’anno, per

creare una fan base di giocatori virtuali che allarghino il

bacino di fan per i club nel mondo reale. “Gli eSport sono in costante crescita e come Lega Pro

riserviamo loro un grande rilievo, perché portatori di grandi

contenuti”, ha spiegato in collegamento da Firenze il neo

presidente della Lega Pro, Matteo Marani. In sostituzione degli

stadi, i centri commerciali faranno da aggregatori degli eventi

con joypad al posto di scarpe con tacchetti. “Tutto il progetto

degli eSport è sostenibile”, aggiunge Flavio Farè, responsabile

marketing e commerciale Lega Pro: “Aumentare la fan base della

squadra reale significa anche creare occasioni di nuove

sponsorizzazioni, che vanno a creare i costi di sviluppo e

magari di creare un minimo di utile”.

Al termine del taglio del nastro della nuova stagione,

composizione dei tabelloni con 8 gironi di 4 tramite estrazione

e composizione delle varie fasi del torneo, con iniziale fase a

gironi, successive modalità a quadrangolare prima delle

eliminazioni dirette tra ottavi e quarti di finale. Propedeutici

alla fase finale, con semifinali e finalissima. (ANSA).



