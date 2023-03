Calcio: al via la terza edizione di BeSports

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – WeArena Entertainment Spa e Lega

Serie B danno il via al terzo torneo di BeSports, il campionato

ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato su EA

SPORTS FIFA 23, con 17 squadre in campo per un torneo che si

giocherà completamente in presenza nel corso di 5 week-end. Dopo

il successo della seconda stagione, che ha prodotto un dato

aggregato di copertura di oltre 12 milioni di visualizzazioni,

il prossimo weekend parte la nuova edizione che punta a

un’ulteriore crescita attraverso un evento E-Sportivo di alto

livello integrato con la stagione sportiva.

“Come Lega B – dice il presidente Mauro Balata – siamo molto

attenti alle nuove forme di contatto con i più giovani e da

tempo abbiamo avviato un progetto eSportivo. Siamo la prima Lega

professionistica di calcio ad aver realizzato un campionato

eSports per scoprire le nuove potenzialità di questo settore e

di recente abbiamo stretto un accordo di licenza Electronic Arts

che rafforza la presenza della Serie BKT nel panorama mondiale

dei videogiochi”.

“Con BeSports 2021 abbiamo creato un benchmark rispetto agli

eventi eSportivi organizzati in Italia – spiega il CEO e founder

di WeArena Francesco Monastero – Siamo molto felici di poter

tornare a dare vita ad una delle competizioni di calcio virtuale

più prestigiose e storiche al fianco di un partner di così

grande valore come Lega Serie B”. (ANSA).



