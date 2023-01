Calcio: Allegri, le stagioni si decidono negli ultimi 2 mesi

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 07 GEN – La Juventus continua a scalare la

classifica, ma Allegri cerca di non alimentare i sogni. “Il

Napoli viaggia a ritmi infernali, al momento possiamo solo fare

il nostro lavoro con un profilo basso senza esternazioni di

trionfalismi: le stagioni si decidono negli ultimi due mesi, ma

è importante consolidare il quarto posto”, è il quadro del

tecnico bianconero. Contro l’Udinese è arrivata l’ottava

vittoria consecutiva in campionato. “Era importante vincere per

rimanere tra le prime quattro – aggiunge l’allenatore dopo l’1-0

firmato Danilo – perché sarebbe un risultato sportivo ed

economico molto importante”.

La Juventus è cresciuta nella ripresa e ha trovato il gol da

tre punti nel finale: “Nella ripresa abbiamo giocato nettamente

meglio, ma eravamo ben consapevoli delle difficoltà di questa

gara perché l’Udinese è organizzata e forte tecnicamente” spiega

Allegri. Infine, su Di Maria: “Sul piano tecnico è di un altro

livello, nel secondo tempo ha giocato a livello straordinario ed

è uscito per crampi” il commento del tecnico sul Fideo.

Ad Andrea Sottil restano tanti rimpianti: “Non meritavamo di

perdere, ma dobbiamo essere più attenti nei particolari –

l’analisi dell’allenatore – perché ci sta prendere un gol per un

colpo di Di Maria, ma un’azione di facile lettura come quella

del gol bianconero non va concessa”. L’Udinese non vince da nove

partite di fila: “Ci manca una zampata che faccia la differenza,

dobbiamo metterci più precisione e cattiveria” la ricetta per

tornare ad un successo che non arriva dallo scorso 3 ottobre.

(ANSA).



—

