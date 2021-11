Calcio: Allegri, ora tocca a noi restituire alla Juventus

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – “Questa sera ho visto una buona

prestazione dei ragazzi e non era facile sul campo della Salernitana, anche perché veniamo da un momento di pressione

dopo il ko in casa con l’Atalanta”. Massimiliano Allegri

commenta così, su DAZN, la vittoria in casa dei campani.

“Chiellini ha detto una cosa giusta, che condivido – ha aggiunto

l’allenatore della Juventus, commentando le parole del difensore

che aveva detto ‘la Juve ci ha dato tanto ed ora noi dobbiamo

restituire’ – Abbiamo gestito bene la palla, con una squadra ‘giovincella’. E’ arrivata una bella vittoria che ci porta a 24

punti. In questo momento però restiamo in ritardo sulle migliori

a causa dei tanti punti lasciati, specie con le squadre

medio-piccole che ci hanno messo in difficoltà.

I risultati ci aiuteranno a crescere più velocemente”. (ANSA).



