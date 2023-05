Calcio: Allegri, Pogba ha le spalle larghe e supererà lo stop

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 14 MAG – “Questo infortunio arriva dopo

tanti sacrifici per rientrare, ma Paul ha le spalle larghe e

supererà anche questa”: il tecnico della Juventus, Massimiliano

Allegri, commenta così il nuovo stop di Pogba. “Avevo bisogno di

lui come punta aggiunta, lo ha anche fatto bene – continua in

conferenza stampa – poi purtroppo è uscito dopo 20 minuti: prima

o poi lo dovevo provare”.

Giovedì ci sarà da conquistare la finalisima Europa League: “Contro il Siviglia abbiamo già pagato dazio, sappiamo che

servirà attenzione perché ci sarà un clima caldo – la marcia di

avvicinamento alla sfida al Sanchez-Pizjuan – ma emotivamente si

prepara da sola: dovremo fare una partita valida tecnicamente”.

