Calcio: amichevole, il Brasile vince 1-0 in Giappone

(ANSA) – TOKYO, 06 GIU – Il Brasile schierato al completo ha

battuto 1-0 il Giappone in un’amichevole giocata a Saitama, a

cinque mesi e mezzo dai Mondiali in Qatar. Nonostante il dominio

brasiliano, il gol della vittoria è arrivato solo su rigore,

fischiato per un fallo su Arana e trasformato al 32′ della

ripresa da Neymar. La Seleçao ha così firmato la sua quinta

vittoria consecutiva e rimane imbattuta da quasi un anno, dalla

sconfitta contro l’Argentina nella finale di Copa America

dell’11 luglio 2021. Resta imbattuta contro il Giappone (7

vittorie, 2 pareggi). Neymar ha segnato il suo terzo gol su

rigore in due gare con la nazionale, dopo la doppietta di

giovedì scorso a Seoul contro la Corea del Sud (vittoria 5-1).

E’ il suo 74/mo gol con la maglia del Brasile, che lo avvicina a

tre lunghezze dal record di Pelé. (ANSA).



