Calcio: Amichevoli; Betis Siviglia-Fiorentina 3-1

(ANSA) – FIRENZE, 06 AGO – La Fiorentina è uscita sconfitta

per 3-1 dall’amichevole a Siviglia contro il Betis degli ex

Pezzella e Joaquin. Gli spagnoli sono passati due volte nel

primo tempo con Juanmi e Borja Iglesias, nella ripresa però i

viola hanno mettendo in difficoltà gli avversari e accorciando

con Jovic di testa su assist di Biraghi. Proprio mentre la

squadra di Italiano sembrava vicina al pareggio (a Ikoné è stata

annullata una rete per fuorigioco) è arrivato il tris del Betis

con Miranda su punizione. La preoccupazione maggiore per la

Fiorentina riguarda però Nico Gonzalez che nell’azione del

raddoppio degli spagnoli ha rimediato un infortunio muscolare

che lo ha costretto a uscire anzitempo. Sul fronte mercato

Dragowski è prossimo a trasferirsi a titolo definitivo allo

Spezia (pronto un triennale, visite a inizio settimana, due

milioni alla Fiorentina più uno di bonus e 50% sulla futura

rivendita) mentre in Argentina parlano di un contatto fra i

dirigenti viola e l’entourage del centrocampista Lo Celso.

(ANSA).



