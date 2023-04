Calcio: anche il Psg su Bellingham, è corsa al talento inglese

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – C’è anche Parigi tra le possibili

mete future di Jude Bellingham. Il talento inglese

centrocampista del Borussia Dortmund è infatti nel mirino del

Psg: il 19enne fa gola a tanti club di primissima fascia, alcuni

della Premier League come il Liverpool e in Liga del Real

Madrid. Ora nella corsa a Bellingham si inserisce anche il Psg

che lo ha messo tra gli obiettivi del mercato estivo e sarebbero

già partiti i primi contatti. Il presidente dei parigini Al

Khelaifi del resto non ha mai nascosto di apprezzare l’inglese

classe 2003: “Bellingham è un giocatore straordinario.

l’Inghilterra è fortunata ad averlo – aveva detto durante i

mondiali in Qatar -. Tutti lo vogliono, non ho intenzione di

nasconderlo”. (ANSA).



