Calcio: Ansu Fati show, Barcellona batte Valencia in rimonta

(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Ansu Fati trascina il Barcellona a

una vittoria in rimonta sul Valencia, davanti a un Camp Nou di

nuovo pieno dopo la pandemia, con la rete del pareggio dopo il

momentaneo vantaggio di Gayà e con il rigore che si guadagna al

termine della prima frazione, poi realizzato da Depay. Del

subentrato Coutinho la rete del definitivo 3-1 che apre una

settimana decisiva per i catalani, chiamati ora a rilanciarsi

anche in Champions, dove incontreranno la Dinamo Kiev dopo le

due prime sconfitte contro Bayern e Benfica. (ANSA).



