Calcio: Antonello, ‘la Superlega proposta nel modo sbagliato’

(ANSA) – MILANO, 27 APR – “Un’iniziativa sbagliata per come è

stata proposta, era un percorso che doveva nascere all’interno

delle istituzioni”. Il Ceo dell’Inter, Alessandro Antonello,

interviene così sul tema Superlega. Il dirigente nerazzurro,

durante l’incontro “Soldi vs idee: il calcio e la

sostenibilità”, all’uNiversità Bocconi, spiega comunque come “da

quella esperienza negativa e dagli elementi di rottura nascano

nuova idee. Si sono rivisti i paradigmi che il calcio si era

dato per anni”, prosegue Antonello. La dimostrazione è “nel

nuovo format della Champions, che non vedrà più i group stage ma

i gironi all’italiana”. (ANSA).



