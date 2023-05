Calcio: Antonello, San Siro ha mostrato ancora sue lacune

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 11 MAG – Nonostante il record di incasso di

ieri, “San Siro mostra ancora una volta le lacune che ha:

potremmo fare molto di più se ci fossero servizi idonei che lo

stadio attuale non ci permette”. Lo ha detto l’amministratore

delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, intervenuto durante

l’evento “Il Foglio a San Siro” organizzato da Il Foglio, dopo

la vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata di Champions. “Ci

sono stati rallentamenti sul progetto, venerdì con il sindaco e

la sovrintendente ci incontreremo per smarcare tema fondamentale

sul vincolo sul secondo anello che potrebbe emergere dal 2025. È

tema molto importante, ci auguriamo di ottenere risposta nel più

breve tempo possibile – ha proseguito -. L’Inter ha sempre

lavorato in maniera coerente al progetto stadio, riteniamo che

San Siro sia la location principale dove poter continuare a fare

giocare le squadre, poi le scelte individuali dei club devono

essere rispettate. Come Inter riteniamo di dover approfondire

fino alla fine l’opzione San Siro, ma se non arrivassero

risposte in tempi brevi abbiamo soluzioni alternative per

costruire nuovo stadio da soli”. (ANSA).



