Calcio: Arsenal; Luiz prolunga contratto di un anno

(ANSA-AFP) – ROMA, 24 GIU – David Luiz ha prolungato di un anno, fino al 2021, il suo contratto con l’Arsenal. Lo ha annunciato, con una nota sul suo sito internet, il club londinese. Il difensore brasiliano era in scadenza e invece resterà ai Gunners anche la prossima stagione. “David è un giocatore davvero importante per noi. Ha giocato la maggior parte delle gare in stagione ed è stato molto importante per la squadra. La sua tecnica, il modo di comunicare con i compagni dentro e fuori dal campo: è d’aiuto per tutti” ha detto il direttore tecnico dell’Arsenal, Edu.

L’Arsenal ha annunciato anche di essersi accordato per il riscatto di Pablo Mari dal Flamengo e dell’ex Inter Cedric Soares dal Southampton. Inoltre, è stata raggiunta anche un’intesa col Real Madrid per prolungare il prestito di Dani Ceballos fino al termine della stagione. (ANSA-AFP).



