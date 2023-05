Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 18 MAG – L’Atalanta in occasione della

partita di campionato di sabato (ore 18) a Bergamo contro

l’Hellas Verona dovrà fare sicuramente a meno di Duvan Zapata.

Per l’attaccante colombiano, che finito l’allenamento di

mercoledì mattina ha accusato noie al polpaccio destro, gli

esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio sono

attesi tra venerdì e sabato mattina stesso. (ANSA).



—

