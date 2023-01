Calcio: Atalanta; Gasperini, anche Pagliuca lieto del record

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 15 GEN – “Otto gol in A sono il record

societario? Non lo sapevo, sono contento. Per me questi sono 3

punti che segnano un po’ di vantaggio con chi sta in classifica

dietro di noi”. Gian Piero Gasperini commenta così l’8-2 della

sua Atalanta alla Salernitana: “Pagliuca (il co-chairman, ndr) è

sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutti. E’ molto

contento del risultato, della bella partita e dello stadio – ha

affermato l’allenatore nerazzurro -. Abbiamo ragazzi con una

grande energia. Oggi è andata bene anche sul piano tecnico: i

tre davanti hanno dato sempre fastidio con la loro velocità. E

fare gol nel gioco del calcio è una soddisfazione enorme a cui

non rinunci più”.

Gasperini si sofferma sui singoli: “Hojlund ha 19 anni e ha

tantissimi margini di miglioramento. Da Boga non bisogna

aspettarsi che catalizzi il gioco o che sia un cardine della

squadra. E’ un giocatore individualmente qualitativo che può

rendersi utile alla squadra attraverso gol e assist”. Ancora,

sul significato della goleada: “Trovo più importante aver

offerto questa prestazione davanti al nostro pubblico, perché

nel 2022 ci abbiamo perso troppe partite. Un risultato eclatante

serve soprattutto per restare nella memoria”, riflette il

tecnico dei bergamaschi. Chiusura sull’unico neo di giornata e

sul prossimo impegno di giovedì nell’ottavo di Coppa Italia: “Dispiace che Koopmeiners non ci sia con la Juventus, ho tolto

De Roon nella ripresa proprio per non avere fuori un altro

tassello del centrocampo. La Coppa Italia è diversa dal

campionato, c’è la possibilità di supplementari e rigori: lo

Spezia due settimane fa ci ha messo in difficoltà, oggi ha vinto

a Torino, ha giocatori molto buoni”. (ANSA).



