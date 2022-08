Calcio: Atalanta; Gasperini, conosciamo la moralità di Palomino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ZINGONIA, 12 AGO – “Conosciamo la moralità di

Palomino: la sua involontarietà è abbastanza chiara”. Così Gian

Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, circa la positività

confermata dalle controanalisi del difensore argentino sospeso

dal 26 luglio: “A 32 anni è costretto a vivere questa situazione

in cui è incappato suo malgrado – spiega il tecnico nerazzurro

-. Adesso toccherà agli avvocati cercare di spiegare. Per noi è

importantissimo e l’abbiamo perso insieme a Demiral e

Zappacosta, che però potrebbero riaggregarsi da martedì

prossimo”. Gasperini nega l’emergenza in difesa: “De Roon, vista

anche la lunga assenza in precampionato anche di Demiral, può

giocare dietro perché ne ha le caratteristiche. Lui e Scalvini

per me partono a centrocampo ma sono duttili: Giorgio ha avuto

l’evoluzione contraria, ha 18 anni e il suo percorso è appena

iniziato pur avendo dimostrato di essere utile alla causa”.

(ANSA).



