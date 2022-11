Calcio: Atalanta; Gasperini, dal ko usciamo rafforzati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 05 NOV – “Usciamo rafforzati dalla

prestazione contro il Napoli: partite come questa danno la

convinzione di poter fare un grande campionato”. Gian Piero

Gasperini commenta favorevolmente la seconda sconfitta casalinga

della sua Atalanta: “Siamo partiti fortissimo e poi tentando di

raggiungere il pareggio abbiamo contenuto un avversario

pericolosissimo nel secondo tempo – il parere del tecnico

dell’Atalanta -. Negli episodi decisivi la differenza l’ha fatta

la precisione, ma noi ce ne siamo creati di più, tra cui la

traversa di Lookman e le due occasioni di Hojlund. Abbiamo

giocato alla pari e anche sopra”.

Gasperini ha ridire sulla direzione di gara degli ultimi

minuti: “Sarebbe esagerato affermare che abbiamo perso per colpa

dell’arbitro, ma nel finale di una sfida di grande agonismo,

correttezza e intensità è saltato tutto per aria: di 4 minuti di

recupero, tra due sostituzioni e un angolo non dato, se n’è

giocato forse uno soltanto”. L’allenatore dei bergamaschi vede

il bicchiere mezzo pieno: “Resto favorevolmente impressionato da

intensità, tecnica e velocità – aggiunge -. Non parlo di

stagione di vertice, è dall’estate che ripeto di non poter

indicare alcun traguardo. I fatti invece mi dicono che siamo

sulla strada giusta: la prestazione di squadra e di tanti

giocatori contro questo tipo di squadre vuol dire che si può

ripetere”.

Infine, sui singoli: “Ederson, ha fatto una delle sue

migliori partite. Ha gamba, corsa, tecnica e applicazione per

essere ruotato in campo con Koopmeiners, che prima di stasera

non aveva mai saltato un minuto, e Pasalic. Peccato per i gol

non fatti, perché per avere 19 anni Hojlund fa cose

straordinarie. E peccato sul gol dell’1-1, ci siamo

addormentati”. (ANSA).



