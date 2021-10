Calcio: Atalanta; Gasperini, espulso da un ragazzino

Condividi l'articolo









(ANSA) – BERGAMO, 24 OTT – “Perché mi devo far sventolare

dei cartellini da dei ragazzini?”. Gian Piero Gasperini dalla

pancia dello stadio di Bergamo non manda giù l’espulsione al

novantesimo in Atalanta-Udinese: “Una cosa assurda. Non ho una

controparte che mi spieghi il perché: c’è stato un fallo di

Scalvini su cui ha protestato tutto lo stadio, un’azione nostra,

una loro. Questi signori devono metterci la faccia: non ho

protestato, non ho detto niente, non ci sono stati episodi in

questa partita”, rimarca il tecnico nerazzurro.

“Non stavo rimproverando un mio giocatore, non ho detto

proprio niente: è la mia parola contro la loro, non mi sono

nemmeno accorto di essere stato ammonito – continua Gasperini -.

Mi sono solo chiesto ad alta voce per quale motivo lo fossi

stato. Gli arbitri sono professionisti, può darsi non siano

pagati molto, ma devono comportarsi come tali venendo a

spiegarci le situazioni: se ci mettessero la faccia, almeno si

vedrebbero di che pasta sono. C’è un problema di qualità

enorme”.

Sulla gara: “Se hai l’opportunità di chiuderla, con una

squadra fisica si rischia sulla prima palla inattiva. Abbiamo

fatto la nostra partita, tecnicamente non bellissima, dovendo

badare alle ripartenze avversarie che non hanno comunque

prodotto occasioni eclatanti. Sull’1-0 gli spazi erano più

aperti, l’Udinese ha inserito attaccanti”. Sui sette assenti

odierni, Gasperini precisa che “Demiral, Maehle e Toloi sono

recuperabili, Pessina è vicino, per Gosens e Djimsiti ci vorrà

un po’ di più”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte