Calcio: Atalanta-Lazio, in gioco Champions e scudetto

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Scudetto e Champions. Bergamo diventa un crocevia fondamentale per le ambizioni di Atalanta e Lazio che, mercoledì sera, si giocano una grande fetta di stagione nell’incontro più importante della 27ª giornata. I bergamaschi, dopo aver travolto il Sassuolo nel recupero di ieri, puntano ad allungare la loro striscia positiva di 6 successi consecutivi e riscuotono ottimo credito dai betting analyst di Snai: il successo dell’Atalanta è infatti ritenuto il risultato più probabile, a 2,20, mentre il ‘2’ biancoceleste è dato a 3,05 e il pareggio si gioca a 3,65.

Verona vede l’Europa a distanza di 32 anni. I gialloblù allenati da Juric sono a un solo punto dal sesto posto occupato dal Napoli. La vittoria dei partenopei in Coppa Italia ha aumentato ancora di più le chance dei veronesi che però partono sfavoriti, secondo i quotisti Snai, nel confronto diretto di domani sera, visto che la vittoria di Mertens e soci è in quota a 1,92 rispetto al 3,85 dei padroni di casa, con il pareggio quotato a 3,64. (ANSA).



—

