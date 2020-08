Calcio: Atalanta; lesione crociato per Gollini, salta PSG

(ANSA) – BERGAMO, 08 AGO – Niente quarto di Champions League

il 12 agosto a Lisbona per Pierluigi Gollini. Il portiere

dell’Atalanta ha riportato la lesione subtotale del crociato

posteriore del ginocchio sinistro, come anticipato da Sky Sport.

La diagnosi iniziale dell’infortunio, subìto dopo 50 secondi di

gioco nell’ultima partita di campionato persa in casa con

l’Inter sabato scorso, parlava di iperestensione. Robin Gosens

gli era arrivato addosso, spinto dall’autore del vantaggio

D’Ambrosio.

Ora per Gollini il sogno Champions svanisce: tra i pali ci

sarà Marco Sportiello suo sostituto anche il 10 marzo scorso al “Mestalla” nell’ottavo di ritorno col Valencia per un problema

al mignolo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte