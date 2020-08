Calcio: Atalanta punta su Zapata, Lukaku-Lautaro nell’Inter

(ANSA) – BERGAMO, 01 AGO – Nell’ultima giornata di

campionato, ancora senza Ilicic, in Slovenia per non meglio

precisati problemi personali, l’Atalanta si affida in attacco a

Zapata, supportato da Gomez e Pasalic nello scontro diretto per

il secondo posto con l’Inter. L’Inter invece affronta la sfida

di Bergamo con la coppia offensiva Lukaku-Lautaro Conte in

difesa ha preferito Godin a Skriniar e parte con entrambi i suoi

trequartisti, Eriksen e Borja Valero, in panchina. E’ invece

titolare Brozovic, reduce dal secondo controverso episodio in

poche settimane, per le escandescenze giovedì notte in un pronto

soccorso di Milano, dove sono intervenuti i carabinieri per

calmarlo. (ANSA).



