Calcio: Atalanta; Scalvini, rivogliamo l’Europa

(ANSA) – CLUSONE (BERGAMO), 10 LUG – “Gli obiettivi sono

giocare il più possibile e raggiungere di nuovo l’Europa”.

Giorgio Scalvini, jolly diciottenne dell’Atalanta, dopo il primo

test in ritiro (15-0 alla Rappresentativa Valseriana) commenta

così le prospettive personali e di squadra.

“Sarà una stagione diversa per la sosta per i Mondiali che

equivarrà a una nuova preparazione”; e sul doppio ruolo: “Gasperini – dice – nella scorsa stagione mi aveva già schierato

a centrocampo come oggi, ma nemmeno nelle giovanili facevo solo

il difensore centrale. Al secondo anno da aggregato alla prima

squadra sono cresciuto molto anche come persona, dovendomi

adattare a giocatori ben più grandi di me”.

I nerazzurri sono stati acclamati da quasi duemila tifosi al

Centro Sportivo “Città di Clusone”: “Ci hanno riversato il loro

affetto in gran numero fin dall’inizio del ritiro venerdì. Ci

sono sempre stati vicini”, aggiunge l’azzurro di Palazzolo

sull’Oglio. Che per il recente esordio (il 14 giugno, in

Germania) nell’Italia del ct Mancini ringrazia la sua società: “E’ in gran parte merito del lavoro di un’annata intera

nell’Atalanta – chiude -. Un’esperienza emozionante e

fantastica”. (ANSA).



