Calcio: Atalanta; ufficiale Miranchuk

(ANSA) – BERGAMO, 04 SET – L’Atalanta ha ufficializzato il

trasferimento a titolo definitivo del trequartista mancino

Aleksey Miranchuk, classe 1995, dalla Lokomotiv Mosca. Giunto a

Bergamo martedì 1 settembre alle 22.37 con un volo privato da

Mosca e fotografato la sera dopo all’atto della firma con

l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi posando con

la maglia numero 59, ha completato solo oggi le visite mediche.

14,5 più una percentuale sulla futura rivendita il prezzo del

cartellino, 5 anni la durata del contratto a circa 1,7 milioni a

stagione. Il giocatore, nato a Slavjansk-na-Kubani il 17

ottobre 1995, che da professionista ha sempre e solo giocato per

la Lokomotiv, con la cui maglia ha disputato 225 partite

segnando 43 gol con 45, fra cui 10 match in Champions League con

2 gol alla Juventus nel girone di qualificazione dell’edizione

2019-2020; 25 e 5 reti, inoltre, nella nazionale della Russia.

In bacheca, un campionato russo, tre coppe di Russia e una

Supercoppa russa. Tra i titoli personali anche il premio di

miglior giocatore Under 21 della Russian Premier League 2013-14.

Miranchuk deve smaltire (rientro presumibile ai primi di

ottobre) una lesione al bicipite femorale destro riportata nel

derby con lo Spartak del 22 agosto scorso. Il 30, il saluto ai

suoi tifosi prima della partita con lo Zenit, vista da

spettatore e la formalizzazione dell’accordo da parte della

Lokomotiv. (ANSA).



