Calcio: Atalanta; ufficiale, Tameze rientra al Nizza

(ANSA) – BERGAMO, 04 AGO – L’Atalanta ha ufficializzato il

ritorno di Adrien Tameze al Nizza per fine prestito. Il

centrocampista, nazionale camerunense, classe 1994, prelevato

nella sessione invernale del calciomercato, non ha raggiunto le

8 presenze in serie A che avrebbero fatto scattare l’obbligo di

riscatto fissato a 7 milioni di euro.

“La Società ringrazia il centrocampista francese per

l’impegno e la professionalità offerti in questi mesi. In bocca

al lupo Adrien!”, si legge nella nota sul sito ufficiale

nerazzurro.

Tameze ha disputato da cambio nel finale entrambi gli ottavi

di Champions League col Valencia, mentre in campionato è stato

schierato nel girone di ritorno con Fiorentina, Lecce, Napoli,

Cagliari (da titolare), Juventus, Brescia (da titolare) e Parma.

(ANSA).



