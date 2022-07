Calcio: Atalanta;10-0 alla Rappresentativa Valli Bergamasche

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 13 LUG – L’Atalanta ha battuto per 10-0 la

Rappresentativa Valli Bergamasche (mista serie

D-Eccellenza-Promozione-Seconda Categoria) nel secondo dei tre

test programmati (l’ultimo sabato, sempre alle 17, coi ticinesi

del Gambarogno-Contone) allo stadio “Città di Clusone” sede del

ritiro estivo. A segno nel primo tempo Ederson (8′, colpirà

anche il legno) in inserimento, doppietta di Muriel (26′ e 45′)

in assolo chiuso di sinistro sottomisura e Zapata (44′) su

spunto di Zortea; nella ripresa Boga (3′, 33′) due volte in

diagonale sinistro, di cui il primo imbeccato da Malinovskyi che

poi firma il sesto girandosi sul destro (23′) e il nono a giro

(41′), Cisse (26′) che converte la palla dal fondo di Hateboer e

Pasalic che insacca su assist del 2003 guineano (43′). Lavoro a

parte per Zappacosta (retto femorale destro), Toloi (caviglia

destra), Ilicic, Lammers e Miranchuk (affaticamento). (ANSA).



