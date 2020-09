Calcio: Azzurre; Bosnia battuta 5-0, 7/a vittoria di fila

(ANSA) – ROMA, 22 SET – Nella prima uscita post lockdown la

Nazionale di Milena Bertolini ha vinto 5-0 in casa della Bosnia

in un incontro di qualificazione a Euro 2022. A segno Galli,

Linari e show di Girelli, che con una tripletta è salita a 42

centri in maglia Azzurra.

Nonostante il lungo stop – sono passati 189 giorni dall’ultima

partita disputata – l’Italia è riuscita a controllare il gioco

ed a superare con improvvise accelerazioni la retroguardia

avversaria. Con questo successo, il settimo consecutivo, le

Azzurre sono sempre in vetta al Gruppo B con 21 punti, come la

Danimarca che in trasferta ha travolto Malta 8-0 e guida il

girone grazie alla miglior differenza reti.

“Sono molto contenta della prestazione – il commento a fine

match del ct Milena Bertolini – Era fondamentale conquistare i

tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo

tempo e facendo poi vedere tante buone cose. Le ragazze sono

state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo

continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio

alla doppia sfida con la Danimarca”. (ANSA).



