Calcio: Balata, sarà una nuova Serie B spettacolare

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 LUG – “Aver portato la Serie B nel mondo

è qualcosa di straordinario, grazie a Helbiz Live ci siamo

riusciti. Un campionato cresciuto tanto dal punto di vista

tecnico, ma anche tecnologico con gli investimenti fatti”. Lo ha

detto il presidente della Lega Serie B Mauro Balata durante la

presentazione della nuova stagione della Serie B su Helbiz Live.

“L’ultimo è stato un campionato straordinario, che ci ha

portato a valorizzare anche dal punto di vista economico con

partnership come quella con Helbiz. Quest’anno sarà un torneo

con grandi piazze, grandi società. Un campionato spettacolare –

ha aggiunto -. Con 18 calciatori convocati e 3 che hanno già

esordito in Nazionale maggiore la B ha un grande merito nel far

realizzare i nostri talenti e le società hanno capito che questa

può essere la loro mission”.

“C’è da fare ancora molto ci sono delle norme da rivedere e

da aggiornare. Le agevolazioni non vanno tolte, ma bisogna anche

preservare l’economia del calcio italiano. I giovani vanno

quindi tutelati da un punto di vista normativo. Se il calcio

italiano ha perso competitività a livello europeo e mondiale,

qualcosa va cambiato a livello di struttura della governance

federale. È impensabile che Lega A e B valgano solo il 17%. Sono

riforme da approvare con decisione”, ha concluso Balata. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte