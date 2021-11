Calcio: Balata “tanti i giovani in B,aiuto a tutto il movimento”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Nel campionato di serie B cerchiamo

di metterci al servizio del movimento calcistico italiano:

abbiamo il 37% di giocatori che sono Under 23, il 71% quasi di

italiani. Questo credo che faccia bene a tutto il movimento e a

tutto il calcio italiano”. Così il presidente della Lega serie

B, Mauro Balata, in una intervista a Raidue in cui, da capo

delegazione della Under 21, ha anche stilato un bilancio del

cammino degli azzurrini. “E’ estremamente positivo e noi siamo

molto soddisfatti – le parole di Balata -. In 10 gare, sei

vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, col Portogallo, nei

quarti dello scorso girone di qualificazione, 21 gol fatti e 10

subiti, quindi mi sembra molto bene”.

“Nel girone di qualificazione in corso – ha proseguito -,

abbiamo uno score di quattro vittorie e un solo pareggio

purtroppo con la Svezia nella gara di Monza, dove pur avendo

fatto una grande partita, poi gli ultimi minuti la Svezia ha

pareggiato”. I risultati della squadra di Paolo Nicolato hanno

permesso al ct, Roberto Mancini, di pescare nella rosa della

rappresentativa giovanile. “Questo è molto bello perché questa è

una delle funzioni principali dell’Under 21 – ha sottolineato

Balata – cioè quella di alimentare anche la nazionale maggiore

con questi piccoli grandi campioni che abbiamo e che sono

giocatori italiani veramente di grande qualità”. (ANSA).



