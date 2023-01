Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Vittoria e primato in classifica per

il Barcellona. Nella 16/a giornata della Liga i blaugrana hanno

superato 1-0 al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid e grazie

ai tre punti conquistati volano in testa alla classifica

scavalcando il Real Madrid. A decidere il match è stato un gol

di Dembele a segno al 22′ del primo tempo. Nel finale espulsi

Savic al 92′ e Ferran Torres al 93′. (ANSA).



