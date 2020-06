Calcio: Barcellona, De Jong e Sergi Roberto infortunati

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Il centrocampista olandese Frenkie De Jong a causa di un affaticamento muscolare “da sovraccarico di lavoro al polpaccio destro” e il laterale destro Sergi Roberto “per un problema ad una costola” salteranno la trasferta del Barcellona, domani sera, in casa del Siviglia, partita valida per la 30/a giornata della Liga. Lo ha annunciato il club catalano con un comunicato.

Entrambi rimarranno a Barcellona, come il difensore francese Samuel Umtiti, squalificato. Il club non ha chiarito quanto durerà la loro indisponibilità, limitandosi a indicare che dipenderà “dall’evoluzione degli infortuni”, ma secondo i media spagnoli dovrebbero tornare a disposizione in breve tempo.

