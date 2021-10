Calcio, Barcellona esonera Ronald Koeman

Condividi l'articolo









(ANSA) – MADRID, 28 OTT – Il ventilato esonero

dell’allenatore del Barcellona Ronald Koeman non si è fatto

attendere: il club catalano lo ha annunciato in un comunicato, a

notte fatta, poco dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, per

1-0 con il Rayo Vallecano, partita per la Liga.

“Ieri sera l’FC Barcelona ha rimosso Ronald Koeman dalle sue

funzioni di allenatore della prima squadra”, ha annunciato il

club catalano, aggiungendo che il presidente Joan Laporta ha già

comunicato questa decisione all’allenatore. (ANSA).



