Calcio: Barcellona monetizza per tesserare Lewandowski e Kessie

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Franck Kessie, Andreas Christensen,

Robert Lewandowski e Raphinha potranno giocare contro il Rayo

Vallecano, questa sera alle 21, nella prima giornata della Liga.

A causa dei regolamenti finanziari vigenti in Spagna, il

Barcellona ha potuto iscrivere in extremis i quattro nuovi

acquisti attivando ieri la quarta ‘leva economica’, che oggi è

stata ratificata dalla Liga. Ne è rimasto fuori per ora fuori il

difensore francese Jules Kounde.

L’intervento del club ha riguardato la vendita di quote dei

futuri diritti televisivi e della unità di produzione

multimediale Barça Studios. Ieri il Barcellona ha ceduto un

ulteriore 24,5% di Barça Studios a Orpheus Media per 100 milioni

di euro, un’entrata sufficiente a soddisfare la Liga e

consentire ai catalani di tesserare la maggior parte dei nuovi

arrivati. (ANSA).



