Calcio: Barcellona vince con il Tarragona, c’è anche Messi

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Dopo settimane di polemiche torna in

campo il Barcellona ed anche Leo Messi, schierato dal nuovo

allenatore Ronald Koeman, per 45 minuti nell’amichevole contro

il Gimnastic Tarragona vinta 3-1 dai blaugrana con i gol di

Dembele, Griezmann e Coutinho (entrambi su calcio di rigore).

Messi – dopo aver annunciato che avrebbe lasciato il

Barcellona e poi deciso di restare per non fare causa al club

della sua vita – indossa regolarmente la fascia di capitano e

durante l’incontro ha ceduto il primo calcio di rigore della

partita ad Antoine Griezmann. Un gesto che non passa

inosservato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte