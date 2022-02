Calcio: Bayern ko in casa del Bochum, chance per il Dortmund

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Nonostante una doppietta di Robert

Lewandowski, il Bayern è stato sconfitto 4-2 sul campo del

neopromosso Bochum, dove ha incassato tutte le reti nel primo

tempo, come non gli accadeva dal 1975. Un segnale preoccupante a

quattro giorni dalla trasferta degli ottavi di Champions League,

a Salisburgo.

Il Bayern resta comunque in vetta alla classifica della

Bundesliga con un vantaggio provvisorio di 9 punti sul Borussia

Dortmund, che domani ha l’occasione di farsi sotto, a patto di

battere l’Union Berlino, sesto, che lotta per un posto tra i

primi quattro e la qualificazione alla Champions League. (ANSA).



