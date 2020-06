Calcio: Belotti emozionato,torniamo a fare quello che amiamo

(ANSA) – TORINO, 20 GIU – “Torniamo a fare quello che amiamo, è bellissimo e siamo tutti emozionati e desiderosi di dimostare il nostro valore”. Non vede l’ora di alzare la cresta il ‘gallo’ Andrea Belotti, capitano del Torino che tra mezzora affronta in casa il Parma nel recupero della 25esima giornata di serie A. Quando il calcio si è fermato per l’emergenza Coronavirus, i granata stavano precipitando nel baratro a suon di sconfitte. “C’è grande positività – dice l’attaccante ai microfoni di Sky – e senso di appartenenza, vogliamo dimostrare sul campo quanto provato in questi mesi”.

Adesso, però, “è il momento dei fatti, e non delle parole – aggiunge Belotti – Io decisivo? Mister Longo punta su tutta la squadra, nel calcio si vince se si è squadra”. (ANSA).



