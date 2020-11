Calcio: Benevento; Inzaghi, salvezza è il nostro scudetto

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – “La salvezza è il nostro scudetto”:

così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi intervenuto ai

microfoni di Radio anch’io, e fresco reduce da un importante

pareggio strappato alla Juventus. “L’anno scorso lottavamo in

serie B, pensare dopo qualche mese essere in serie A e

affrontare la Juve con un risultato positivo mi fa molto piacere per i ragazzi”.

Il Benevento ha già 10 punti in classifica e la quota salvezza

viene indicata più o meno a 40: “noi -ha detto Inzaghi- dobbiamo

arrivare prima possibile a quella quota, che per noi è come

vincere lo scudetto. Vogliamo giocare sempre a testa alta,

sappiamo da dove veniamo, e che sarà difficile mantenere la

categoria, ma ci crediamo e lotteremo con tutte le nostre forze

per farci valere”.

Quanto allo scudetto vero, la formazione bianconera per Inzaghi “resta comunque la maggiore favorita per la vittoria finale. Il

campionato è molto equilibrato, il Milan sta facendo cose

straordinarie , ha continuità, ha azzeccato tutti gli acquisti,

non mi sorprende, Pioli ha fatto un ottimo lavoro e sono

contento per il mio grande amico Bonera che ha dimostrato di

essere pronto. Anche il Napoli si è dimostrato fortissimo, lo

abbiamo visto. L’Inter è molto forte. Ma la Juve è la squadra da

battere”. (ANSA).



