(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Il Watford ha ufficializzato

l’ingaggio di Claudio Ranieri come nuovo allenatore, con un

contratto di due anni. Il tecnico romano “arriva a Vicarage Road

vantando una vasta esperienza alla guida di alcuni dei più

grandi club europei, con titoli vinti in Premier League, Coppa

Italia e Coppa del Re” ricorda il club inglese che milita in

Premier League nel dare l’annuncio. (ANSA).



—

