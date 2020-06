Calcio: Berlusconi, ottimista per Monza in Serie A

(ANSA) – MILANO, 09 GIU – ”Serie A? Magari, ma non bisogna dirlo. Ci stiamo preparando per giocare un buon campionato di Serie B, pensiamo a 4/5 rinforzi poi staremo a vedere. Ma sono molto ottimista di poter arrivare ad una vittoria anche del campionato di Serie B”. Lo ha detto il presidente del Monza Silvio Berlusconi, intervenuto in diretta telefonica a Qui Studio a Voi Stadio su Telelombardia. ”Ho vissuto con gioia la notizia della promozione – ha proseguito -.

Il merito è dei ragazzi in campo, dell’allenatore, di tutti i dirigenti e soprattutto di Adriano Galliani, che è sempre stato molto attivo e presente. Ma è anche merito mio, ho sempre parlato con i giocatori, facendo quello che facevo al Milan con i risultati che abbiamo ottenuto”. “Chi tiferei in Milan-Monza? Il mio cuore batte a metà per il Milan e metà per il Monza e penso che sarà così anche in quell’eventuale partita.

Ibrahimovic? Lui e Kakà sono stati dei nostri obiettivi e per motivi extracalcistici abbiamo dovuto rinunciare. Ma non si sa mai, lo dico per lui e anche per Kakà”, ha concluso Berlusconi.(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte