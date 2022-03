Calcio: Bigon, lotta scudetto a tre sino a fine stagione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – “Bravo Pioli, ma il Napoli non

ammaina la bandiera, sarà una lotta a tre fino alla fine della

stagione”. Così a Radio Anch’io sport il tecnico del Napoli

Alberto Bigon dopo la sconfitta del Napoli con il Milan. “Ci

sono squadre come il Milan più abituate a giocare partite

importanti. Milan e Inter come rosa si equivalgono. Milan ha

bisogno di un giocatore di altissima qualità, Ibrahimovic e

Giroud stanno reggendo la baracca ma serve un altro grande

giocatore”.

La Juve può tornare in corsa per scudetto? “Se Allegri dice che

l’argomento è chiuso – aggiunge Bigon – vuol dire che ci stanno

pensando. Ovvio che sia difficile perchè hanno tre squadre

davanti”. (ANSA).



