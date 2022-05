Calcio: Bologna; Mihajlovic,futuro? a breve parlo col presidente

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 20 MAG – È tempo di bilanci a Casteldebole.

Anche per Sinisa Mihajlovic: “Siamo riusciti a far crescere i

giovani, ma l’obiettivo dei 50 punti e la parte sinistra della

classifica non li abbiamo raggiunti. Poi c’è stata la partita

con il Venezia dove abbiamo pagato e con il Sassuolo la squadra

ha proprio spento l’interruttore. Per uno come me vedere la

squadra che molla è tremendo”.

Saranno tanti gli spunti di riflessione in chiave futura.

Futuro da scrivere per il tecnico del Bologna che ha ancora un

anno di contratto ma attende il confronto con patron Saputo: “Parlerò con il presidente oggi o domani – chiarisce Mihajlovic

– Io voglio essere giudicato dal punto di vista tecnico e non

medico perché sono stato male, questo riguarda me ma non

c’entra. Quello che succede succede. Non dipende solo da me, non

c’è nessun tipo di problema: vedremo cosa uscirà dall’incontro”.

Prima c’è la gara con il Genoa da affrontare: “Difficile che

giochino gli stessi di domenica scorsa, i gol che abbiamo preso

sono proprio da squadra che ha staccato la spina. E poi domani

verranno con noi i Primavera Amey, Urbanski, Raimondo e

Stivanello. La società li vuole aggregare con la prima squadra

per la prossima stagione”. Mihajlovic tratta anche il tema

Arnautovic, accostato a Roma, Juventus e Napoli in vista del

mercato: “Potrebbe essere vero, ha fatto 14 gol, ma non lo so. E

per noi è importante”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte